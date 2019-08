IIA: un'ora di sciopero dopo l'assemblea I lavoratori di Valle Ufita protestano contro l'attuale immobilismo

Un ora di sciopero dopo l'assemblea. I lavoratori di Valle Ufita protestano contro l'immobilismo dell'attuale fase che vede la fabbrica di Flumeri sempre più in difficoltà, nonostante le rassicurazioni di governo e azienda.

Oggi dopo l'assemblea organizzata dalle Rsa è stata effettuata un'ora di sciopero ed è stati approvato un documento che impegna tutte le organizzazioni sindacali sui seguenti punti che saranno oggetto di confronto con la direzione del personale martedì 6 Agosto alle 10:30.

1° punto, si chiede l'inizio immediato della ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento per velocizzare la costruzione delle linee di produzione e favorire il rientro di tutti i lavoratori accorciando i tempi previsti dalla società.

2° punto, per evitare denunce agli enti preposti si diffida la direzione a continuare a far lavorare i dipendenti in condizioni di rischio infortuni.

3° punto, si chiederà l'immediata estensione dell integrativo di Bologna anche ai dipendenti di flumeri evitando le attuali gabbie salariali, non escludendo in caso di rifiuto di adire alle vie legali.

All'assemblea organizzata dalle Rsa di stabilimento hanno partecipato i segretari provinciali di Fismic, Failms e Uglm. (Documento approvato all'unanimità).