L'Aqi punto di riferimento per startupper e neo imprenditori Costituita la trentesima start up innovativa

La Camera di Commercio di Avellino comunica che sono a quota 30 le start up innovative in forma di Srl costituite totalmente in Camera, con il supporto dell’Ufficio Aqi (assistenza qualificata alle imprese).

L'ufficio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice di amministrazione digitale (Cad), supporta gratuitamente e con un servizio personalizzato l’aspirante imprenditore in tutte le fasi del processo di costituzione della società con l’iscrizione diretta e immediata al Registro Imprese e lo accompagna, inoltre, nelle eventuali modifiche del proprio atto costitutivo/statuto.

Il traguardo è stato tagliato da Techno Lab Srl, costituita il 19 novembre: alla base della neonata start up un ambizioso progetto che si occupa di ricerca, sviluppo e commercializzazione di software innovativi per strutture cliniche ed ospedaliere. Lo sviluppo di algoritmi matematici all'avanguardia, consentirà di analizzare le informazioni dei pazienti per poter supportare gli operatori sanitari ed i medici nel formulare le giuste diagnosi ed individuare le migliori terapie. I software verranno gestiti in un’unica piattaforma con un sistema interattivo.

Algoritmi complessi e dati dematerializzati sono un grande contributo per innovare la sanità e la pubblica amministrazione, e soprattutto per migliorare sempre di più i servizi offerti ai cittadini come la presa in carico dei pazienti, la prevenzione secondo le singole esigenze, e fornire così continuità e qualità nell’assistenza socio sanitaria.

Anthony Petruzzella, socio unico ed amministratore della Techno Lab Srl, che risiede a Roma, ha scelto di affidarsi alla Camera di Commercio di Avellino per avviare la sua start up innovativa, e ha dichiarato: “Mi è stato consigliato di rivolgermi alla Camera di Commercio di Avellino per la qualità e la velocità dei servizi offerti dall’ufficio Aqi e dello sportello dedicato alla firma digitale e sono convinto di aver fatto la scelta migliore. Ho riscontrato con piacere cordialità e disponibilità del personale che ha saputo venire incontro alle mie esigenze e mi ha fornito tante spiegazioni, dandomi parecchie ed utili dritte”.

In Campania il numero complessivo di start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è di 859. Risulta esserela prima regione del Meridione e quinta in classifica per distribuzione geografica e densità di abitanti, secondo il tredicesimo Rapporto del terzo trimestre del 2019 che il Mise ha pubblicato in collaborazione con Unioncamere ed InfoCamere. Al momento, in Campania, l’Ufficio Aqi è presente solo presso la Cciaa di Avellinoe quella di Caserta.