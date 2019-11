Alaia: progetti esclusi dai Poc, siano tutti finanziati La richiesta avanzata al Governatore durante l'ultima riunione di maggioranza.

"Abbiamo chiesto al Governatore e alle forze di maggioranza che i progetti Poc che non hanno beneficiato dei fondi regionali vengano tutti finanziati. Ciò al fine di riparare ad esclusioni che hanno penalizzato realtà ed eventi particolarmente significativi dal punto di vista della promozione turistica del territorio irpino." Lo dichiara il Consigliere regionale Enzo Alaia.

"Durante l'ultima riunione di maggioranza - fa sapere Alaia - il nostro gruppo ha evidenziato la necessità di puntare ancora di più sulla promozione del territorio e di arrivare al finanziamento di tutti i progetti che le amministrazioni comunali hanno presentato alla Regione per la valutazione. Tutti quelli presentati dalle comunità irpine - osserva Alaia - si sono distinti per qualità e incisività, anche se molti di questi - a nostro avviso troppi - sono stati esclusi dal riparto."

"Ci appelliamo, dunque, al Governatore e ai colleghi di maggioranza affinché ascoltino le nostre ragioni e le ragioni dei comuni irpini che quest'anno hanno subìto non poche conseguenze in ragione della esclusione dai fondi Poc. In troppi casi - chiude Alaia - queste esclusioni erano immotivate".