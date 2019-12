Le Pmi e la sfida dei mercati esteri Convegno di Confindustria ad Avellino

I mercati internazionali costituiscono una grande opportunità di crescita per le piccole e medie imprese, sia in termini di possibili sbocchi commerciali sia in termini di collaborazioni e sinergie, ma non è sempre semplice per le aziende di minori dimensioni affrontare tutte le problematiche collegate ad un processo di internazionalizzazione.

Per questo il comitato piccola industria di Confindustria Avellino, guidato da Massimo Iapicca, ha voluto dedicare all’argomento un incontro di approfondimento invitando a discuterne autorevoli esponenti di Enti ed Istituzioni che possono offrire alle aziende un valido aiuto in questo percorso di crescita.

L’incontro dal tema:

Le Pmi e la sfida dei mercati esteri, strumenti ed istituzioni a sostegno dei progetti di intenazionalizzazione. Evento in programma giovedì 5 dicembre alle pre 15.30 presso la Sala Agnelli di Confindustria Avellino

Sono previsti gli interventi di: Domenico Russo- Referente Estero Banco Bpm, Mariangela Siciliano responsabile education for export di Sace, Marta Testi – Head of Elite Italy&Europe

Seguiranno le testimonianze dirette di alcuni imprenditori che racconteranno le loro esperienze, ed illustreranno le difficoltà e gli aiuti che hanno incontrato nel loro percorso di internazionalizzazione.

Le conclusioni sono affidate a Cinzia La Rosa vice presidente nazionale con delega all’internazionalizzazione. Modera i lavori Enzo Agliardi. La partecipazione è aperta a tutti gli imprenditori ed agli operatori che si occupano di export.