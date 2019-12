Ferrero, cresce il fatturato: investimenti in Irpinia Utile di 35 milioni, fatturato di quasi 1,5 miliardi: c'è anche lo stabilimento di Sant'Angelo

Fatturato in crescita per la Ferrero Commerciale Italia. La società, attiva nella distribuzione e nella vendita di prodotti dolciari in Italia, ha registrato un incremento delle vendite dell'1,7% a valore, con un fatturato di 1.475,5 milioni di euro realizzato al 31 agosto, contro i 1.450,4 dell'agosto precedente. L'utile è stato di 35 milioni di euro, in crescita di 2,7 milioni di euro. L'azienda conferma la centralità dell'Italia anche in termini di investimenti, che ammontano a 213 milioni di euro nei quattro poli produttivi di Alba (Cuneo), Pozzuolo Martesana (Milano), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e Balvano (Potenza). Sul fronte del lavoro, l'organico medio risulta pari a 6.233 unità, in aumento di 85 unità rispetto al dato medio dell'esercizio precedente. Ferrero Spa, holding delle attività italiane, ha generato un utile d'esercizio di 222,2 milioni di euro, in crescita di 18,3 milioni