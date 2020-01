Licenziamenti Novolegno. Prime lettere, scatta il sit in Domattina a Montefredane

Tornano in piazza i lavoratori della novolegno. Ultime settimane di cassa integrazione per i 117 dipendenti del sito produttivo di Montefredane chiuso, ormai da mesi. Domani 16 Gennaio 2020 alle ore 10.00 al Comune di Montefredane, nella sede del Consiglio comunale, i Lavoratori della Novolegno, con le sigle sindacali e Rsu, inizieranno un sit-in per la continuazione della Vertenza Novolegno. La holding friulana, sempre piu` decisa a far calare il sipario sulla fabbrica di Arcella di Montefredane, ha iniziato ad inviare le lettere di licenziamento, il preavviso, ai dipendenti dello stabilimento irpino.

Si punta ad ottenre cassa per un altro anno. La scadenza è vicina fissata a maggio.

Cgil, Cisl, Uil e Ugl stanno inoltre preparando una missiva da inviare al Mise e in Regione. Intanto Fantoni ha praticamente scoperto le carte. L’annuncio choc di quasi un anno fa non e` figlio di un mercato che non tira, ma e` semplicemente legato all’intenzione di voler trasferire l’intera produzione del legno da riciclo nella sede centrale di Osoppo. Fantoni realizzera` lo stesso prodotto che veniva lavorato alla Novolegno, visto che da anni ormai lo stabilimento irpino basava tutta la produzione su legno da riciclo. Via dunque la produzione. Un addio cha ha scatenato al rabbia dei lavoratori e sindacati. A nulla sembra essere servito l'appello del parroco di Avellino, don Emilio Carbone, che aveva invitato prima di Natale la proprietà a dialogare. Tutto inutile. Le prime lettere sono arrivate ed ora è corsa contro il tempo, mentre sindacati e dipendenti annunciano l'avvio della stagione di lotta.