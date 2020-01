Novolegno, decima notte di presidio con il sindaco Festa Aumentano gli attestati di solidarietà nei confronti dei lavoratori

Ci sarà il sindaco di Avellino Gianluca Festa stasera al fianco degli operai Novolegno nella decima notte di presidio al Comune di Montefredane. Solidarietà alla lotta dei lavoratori e al sindaco di Montefredane é arrivata dalla Giunta del Comune di Torella Dei Lombardi di “Solidarietà e sostegno ai Lavoratori Novolegno”, il Consigliere del Comune di Avellino Amalio Santoro del gruppo SiPuó, il dott. Franco Mazza dell’Ass. Salviamo la Valle del Sabato, il Segretario di Prc Tony DellaPia, il dirigente scolastico Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milano” Prof. Vincenzo Serpico, il Resp. comunicazione del PCL Giovanni Ferraro, la Giunta Regionale Campania con la richiesta al MISE, la Presidente Consiglio Regione Campania Rosa D'Amelio.

L'individualismo del "tanto non tocca a me" oppure che è "la questione di un altro comune" non ci porta da nessuna parte! - scrive la Cgil - E Continuiamo a chiedere, a tutte le Istituzioni, di attivarsi per un Tavolo al Mise, così da verificare un Piano Industriale alternativo a quello del Gruppo Fantoni che vuole dismettere e licenziare 117 lavoratori. L'occupazione della sala consiliare di Montefredane è per rimetterci a lavoro.

La prosecuzione del presidio dell'aula consiliare di Montefredane a oltranza, i lavoratori con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e sindacati è fondamentale per aprire un Tavolo utile a lavorare, - conclude il sindacato - non ci stancheremo di dirlo, chiediamo e vogliamo rispetto, dal Gruppo Fantoni e da tutte le istituzioni.