"Cig negata ai lavoratori della Novolegno. Solita arroganza" Il commento del segretario del Prc Tony Della Pia

"Non avevamo bisogno di conferme, il Gruppo Fantoni, in un momento drammatico, assume, onorando la comprovata arroganza, un atteggiamento di disprezzo verso i lavoratori e l'Irpinia, infatti nega il rinnovo della cig agli operai che da diversi mesi, dopo la chiusura unilaterale dello stabilimento di Arcella in provincia di Avellino resistono e lottano per il futuro occupazionale e economico". Così Tony Della Pia segretario irpino del Prc.

"Fantoni dopo decenni di sacrifici imposti alle maestranze, al territorio e enormi contributi economici ottenuti ha delocalizzato la produzione in una fabbrica del nord mandando sull'astrico centinaia di dipendenti e le loro famiglie. Serve fermare immediatamente l'intervento di smantellamento dei macchinari, sequestrare l'area di sedime dello stabilimento e ordinare una verifica dei luoghi e del sottosuolo per accertare eventuali cause di inquinamento, inoltre occorre che il ministero dello sviluppo economico imponga per decreto il rinnovo della cassa integrazione ai lavoratori,lavorando contemporaneamente ad un piano di rilancio aziendale prevedendo anche l'esproprio delle strutture".