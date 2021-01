Covid.Rinvio Esame Avvocato. Majolo (Upa): Serve una soluzione La proposta, il confronto

L’Unione Praticanti Avvocati sottolinea ancora una volta la necessita` di individuare quanto prima una soluzione alternativa per lo svolgimento della sessione 2020 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense.

La proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 rende di fatto poco plausibile (rectius: impossibile) che possano regolarmente tenersi le tre prove scritte il 13, 14 e 15 aprile.

Per questa ragione, U.P.A. saluta con enorme favore la dichiarazione rilasciata in data odierna dall’Ordine degli Avvocati di Milano concernente la possibilita`, in via eccezionale, di procedere con un orale rafforzato che contempli l’obbligatorieta` delle materie oggetto delle prove scritte.

Allo stesso modo, analoga soddisfazione si deve esprimere nei confronti della proposta di A.I.G.A, vale a dire lo svolgimento di 1 sola prova scritta (l’atto giudiziario) e di 1 prova orale. Entrambe le soluzioni – ad avviso di U.P.A. – consentirebbero, pur salvaguardando la serieta` circa le modalita` di accesso alla professione, la conclusione della sessione 2020 entro la fine del 2021, evitando cosi` problemi di sovrapposizioni con la sessione 2021 e non prolungando eccessivamente i tempi di attesa per oltre 25 mila praticanti (ad oggi esclusi da qualsivoglia sostegno).

Entrambe le soluzioni, peraltro, sono state gia` recepite anche da parte di U.P.A. che nei giorni scorsi ha organizzato una riunione per avviare un dialogo sul tema con i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catanzaro, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Roma.

In data odierna, udite tutte le opinioni, U.P.A. ha inviato ai Presidenti dei suddetti C.O.A. una proposta alternativa che, di fatto, recepisce esattamente le indicazioni espresse in data odierna dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e da A.I.G.A.

Proposta a cui si spera che i C.O.A. interpellati daranno il loro sostegno, sottoscrivendola. L’obiettivo di U.P.A. e` garantire a migliaia di praticanti avvocati di avere – in relazione alla sessione 2020 – il diritto ad un esame di abilitazione serio, alternativo a quello attuale, che possa concludersi entro quest’anno e senza sovrapporsi con la sessione 2021. Niente di piu` e niente di meno rispetto a quanto previsto per tutte le altre categorie professionali, le cui misure emergenziali sono state prorogate anche per il 2021 ad opera del Decreto Mille Proroghe". Così in una nota la Dott.ssa Claudia Majolo, Presidente dell’Unione Praticante Avvocati.