Forestali: prime richieste integrazione al reddido L'annuncio da parte del segretario generale Uila Avellino-Benevento Antonio De Lillo

"Dopo un lungo travaglio, causato anche della emergenza sanitaria tutt’ora in corso, iniziano le procedure per poter versare ai lavoratori aventi diritto, le prime forme di sostegno al reddito per gli anni 2018 e 2019." Lo annuncia il segretario generale Uila Avellino-Benevento Antonio De Lillo.

"Una prima misura che va nella direzione giusta, soprattutto in questo momento così delicato sotto tanti aspetti, con delle integrazioni economiche per gli Oti legate al numero di giornate di cassa integrazione agricola e agli Otd con delle una tantum, riesce a risollevare almeno parzialmente quello economico.

Il diritto ovviamente lo possono esercitare tutti i lavoratori Oti ed Otd, i cui datori di lavoro hanno ottemperato agli obblighi contrattuali, versando all’ente bilaterale regionale le quote di propria competenza (finanziate dalla Regione Campania), e quella dei lavoratori.

In Provincia di Avellino, fatta eccezione della Comunità Montana Partenio Valle di Lauro, unico ente a non versare quanto contrattualmente previsto e per il quale è stata investita anche la Prefettura di Avellino per la costituzione di un tavolo di confronto con Comunità, Regione ed Uncem - conclude De Lillo - tutti gli altri enti delegati sono in regola con i versamenti. Alla luce di ciò, ad oggi purtroppo, i soli lavoratori dipendenti della Comunità Montana Partenio Valle di Lauro, non potranno godere della succitata di integrazione al reddito dall’ente bilaterale regionale."