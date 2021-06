Primo compleanno per la Galleria Commerciale Small di Mirabella Eclano Un'avventura partita in piena pandemia e una scommessa vinta

Un'avventura partita in piena pandemia, esattamente un anno fa e una ripartenza che oggi ha il sapore di una scommessa vinta per la Galleria Small a Mirabella Eclano, diventata in poco tempo una delle realtà commerciali più belle e apprezzate in Campania.

Ne parla con orgoglio e soddisfazione il giovane e dinamico direttore Mario Spacagna: "Siamo nati proprio nel momento più critico dell'emergenza Covid-19, con un futuro più che incerto davanti a noi. Momenti davvero difficili. Oggi invece respiriamo una sensazione diversa in un clima finalmente più disteso.

Il progetto Small festeggia un anno e siamo davvero più ottimisti e motivati. Abbiamo voglia di ripartire perché per noi lo stare insieme non è solo shopping ma l'occasione per ritrovarsi in allegria e sicurezza.

Questa per noi è una giornata di grande festa e aspettiamo tutti, chiaramente con le dovute norme di sicurezza dalle 16,30 con tanti sconti fino al 30% e promozioni imperdibili, animazione per bambini e musica dal vivo."