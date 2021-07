Sai Cisal, il responsabile per Atripalda è Enrico Ruongo La nomina

Il sindacato autonomo inquilini della Cisal nella persona di Fausto Sacco (nella foto, ndr) e il vice Armando Ruggiero dopo aver incontrato nei giorni scorsi una serie di inquilini della Valle del Sabato e in particolare di Atripalda e dopo aver più volte chiesto al Comune di Atripalda di essere inseriti nella commissione comunale “assegnazione alloggi” e non avendo avuto nessuna risposta abbiamo ritenuto importante e fondamentale nominare un responsabile di zona per meglio poter affrontare le problematiche a noi care. Con l’occasione è stato incarico come responsabile per Atripalda per la SAI CISAL al signor Enrico Ruongo.