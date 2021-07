Ato Rifiuti, approvato il Rendiconto di gestione 2020 Via libera anche alla dotazione organica dell'Ente d'Ambito

Il Consiglio d’Ambito dell’Ato Rifiuti di Avellino, riunto ancora in modalità mista, approva – con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti – il Rendiconto di gestione dell’anno 2020, chiuso con circa 178mila euro di fondo cassa ed un avanzo di amministrazione di oltre 250mila euro. Il Consiglio d’ambito approva – ancora con votazione unanime – la proposta di dotazione organica dell’ente d’ambito. L’Ato, fin dalla sua costituzione, ha una dotazione organica minimale, “ipotizzata prevedendo, per il breve termine, l’impiego di un numero limitato di dipendenti in modo da garantire il funzionamento dell’ente nella fase di start up, che non vede tutte le funzioni pienamente dispiegate”. Soddisfatto il presidente Valentino Tropeano che non manca di ringraziare i colleghi per il costante impegno profuso, anche in questa fase, al fine di consentire all’ente di arrivare, al più presto, all’acquisizione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.