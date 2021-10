A Pratola Serra la produzione dei motori per veicoli commerciali La conferma a margine della visita del manager Girardoux

Si apre uno spiraglio per i lavoratori della Stellantis di Pratola Serra. E' in questo stabilimento irpino infatti che si podurranno i motori per i veicoli commerciali di tutto il gruppo ex Fiat ed ex Psa. La conferma è arrivata a margine della visita nello stabilimento di uno dei manager del colosso italo-francesce, Remì Girardoux accompagnato da Cosimo Marino. L’annuncio ufficiale sarà dato martedì, al massimo mercoledì, ai rappresentanti dei lavoratori in fabbrica ai quali si uniranno i segretari provinciali di categoria. Questa decisione porta la produzione di Pratola Serra a 500mila pezzi all’anno.