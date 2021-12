Stroncato da un malore a 46 anni:Addio a Iovannella, imprenditore con il sorriso Dopo la morte di Andrea D'Urso un altro lutto nel mondo dell'impresa. E' morto Antonio Iovannella

Due morti in poche ore che travolgono il mondo dell'imprenditoria irpina. A poche ore dalla scomparsa di Andrea D’Urso imprenditore 45enne di Solofra, è stato stroncato da un infarto Antonio Iovannella, 46 anni anche lui ucciso da un infarto fulminante. Antonio con la sua famiglia gestiva l’azienda familiare di produzione di pasta frasca “Europasta” in via Alvanite. Due morti drammatiche in poche ore, che hanno sconvolto la comunità di Solofra e quella di Atripalda. Continuano a scorrere i messaggi di dolore e cordoglio sul social network.

"Ho perso un parente, un cugino, un amico, un confidente ma soprattutto una persona buona dal cuore grande. Sempre pronto ad aiutare gli altri. Oggi il cielo ha una stella in più". Scrive Fiorella. Giuseppe lo ricorda con dei versi di Alda Merini: «La morte è solo l’inizio del secondo tempo...requiescat in pace...Io non ho bisogno di denaro. Ho bisogno di sentimenti, di parole, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che faccia- Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e da colori nuovi». Infine Mary De Maio: «Sarai la stella più bella, perchè con le tuo sorriso illuminerai il cielo, farai sorridere anche loro proprio come facevi con noi» E ieri mattina a Solofra, in Collegiata, i funerali di Andrea D’Urso. Presenti autorità civili, a partire dal sindaco Vignola, con assessori e consiglieri comunali, rappresentanti delle associazioni degli industriali e dell’artigianato, partecipi del dolore dei familiari.