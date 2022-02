Auto senza guida, il progetto Borgo 4.0 di Lioni protagonista a Dubai Gioino: "presto Scudieri a Lioni per incontrare i nostri studenti”

Il progetto Borgo 4.0 di Lioni protagonista della giornata inaugurale dell’Esposizione Universale in programma dal 6 al 12 febbraio a Dubai. All’interno del Padiglione Italia spazio al futuristico progetto di mobilità sostenibile nato dal lavoro sinergico della direzione Generale Ricerca della Regione Campania con ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, tra le maggiori associazioni di categoria della filiera automotive italiana, università e Comune di Lioni.

“Siamo orgogliosi di questa ulteriore straordinaria occasione di visibilità per Borgo 4.0 - dichiara il sindaco di Lioni, Yuri Gioino -. In questi mesi la nostra attività amministrativa si è concentrata sull'affidamento dei lavori, che partiranno ufficialmente il 1° marzo e in accordo l’istituto superiore “Vanvitelli” abbiamo organizzato una giornata di formazione sulle opportunità che questo progetto può generare per gli studenti degli indirizzi tecnici e professionali”.

L’appuntamento è per sabato 19 febbraio 2022 alle ore 10 nell’aula Magna “Nicla Popoli” - sede IPIA in via Torino. Previsto il saluto del sindaco di Lioni Yuri Gioino e della dirigente scolastica Marilena Viggiano. All’incontro, coordinato da Amato Verderosa (delegato comunale Pubblica Istruzione) e introdotto da Anna D’Amelio (delegata comunale Borgo 4.0), parteciperanno: Sabrina Capasso (vice capo gabinetto ministero dell’Istruzione), Armida Filippelli (assessore regionale alla Formazione professionale), Rosetta D’Amelio (delegata regionale alle Pari opportunità), Giovanni Fabozzi (ANFIA - coordinatore piattaforma Borgo 4.0), Vittorio Nicolosi (Università di Tor Vergata), Guido Cianciulli (ad Acca Software), Paolo Scudieri (presidente Anfia). Conclusioni affidate a Piero De Luca (deputato) e Fulvio Bonavitacola (vicepresidente della Regione Campania).

Il progetto. Borgo 4.0 è un progetto di ricerca ispirato dalla visione di uno dei protagonisti dell’automotive e dell’industria aeronautica italiana, l’imprenditore Paolo Scudieri, presidente del Gruppo Adler, con sede a Ottaviano e Witten (in Germania), leader globale (secondo nel mondo) nello sviluppo e commercializzazione di componenti di isolamento termico e acustico per il settore automotive, con i suoi 65 stabilimenti in 21 paesi, fornitore dei più importanti marchi nel settore automobilistico mondiale. A Lioni e in Alta Irpinia non si sperimenterà solo l’auto senza guidatore, ma anche un nuovo modello elettrico spinto da batterie a lunga durata, capaci di garantire ai veicoli elettrici una maggiore competitività, praticità ed economicità rispetto alle attuali macchine ibride o elettriche in commercio.

Il progetto Borgo 4.0 crea le condizioni per la sperimentazione dei veicoli innovativi ma anche di un nuovo modello di strade. Grazie al decreto Smart Road, Borgo 4.0 permetterà di testare prototipi ecologici innovativi ad alta automazione su strade intelligenti, dove far confluire il traffico di tutti i giorni a partire dai prossimi mesi proprio a Lioni. Il piccolo centro campano nel cuore dell’Alta Irpinia, ubicato nella confluenza con la costruenda SSV Lioni-Grottaminarda tra le autostrade A3-A16/A1 e A14, è il cuore direzionale della ricerca, che renderà l’Alta Irpinia il laboratorio per la ricerca e lo sviluppo internazionale delle tecnologie nel settore automotive del futuro. Scommettono su questa visione della mobilità futura l’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Automobilistica), l’Università Federico II di Napoli e StMicreoelctronics, supportati dalla Regione Campania.