Borgo 4.0 e guida senza pilota, il mondo guarda a Lioni Presentato il progetto di mobilità sostenibile e avanzata tecnologia in Alta Irpinia

Oltre 70 milioni di euro tra fondi pubblici e privati per il progetto Borgo 4.0.

Il mondo guarda a Lioni per la mobilità sostenibile e la guida senza pilota; una sfida avveniristica lanciata dall'imprenditore Paolo Scudieri e raccolta dalla Regione Campania.

“Siamo di fronte ad un progetto importante per la comunità lionese che guarda al futuro con occhi propositivi e con delle opportunità che sono uniche al mondo – le parole di Scudieri - Questa iniziativa è straordinariamente innovativa. Lioni è il primo borgo al mondo che sarà popolato da tecnologie 4.0 che correlano la mobilità e sistemi di guida autonoma e da nuove professionalizzazioni di cui questo nuovo mondo ha bisogno. Lioni guarda al mondo. La presentazione di “Borgo 4.0” a Dubai è stata un successo. Tante nazioni ci chiedono di imitare Lioni. La durata è di circa tre anni. In questo asse temporale assisteremo agli avanzamenti per arrivare a vedere gli sviluppi pratici.

L'Alta Irpinia come polo di innovazione alta tecnologia anche per contrastare lo spopolamento. Per il sindaco Juri Gioino borgo 4.0 stravolgerà in positivo il volto della sua cittadina