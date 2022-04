Solofra, rilancio del distretto conciario. Imprenditori a confronto L'appuntamento giovedi alle 17,30 presso il Centro Servizi Asi di Solofra

Confronto con gli imprenditori del polo conciario di Solofra. L’hanno organizzato il Presidente ed il Comitato Direttivo del Consorzio ASI per giovedì pomeriggio, alle ore 17.30. L’obiettivo è quello di definire, d’intesa con gli industriali conciari, un piano di rilancio dell’area industriale di Solofra e dar vita ad una proficua sinergia mirata a riaffermare il ruolo di leadership del distretto conciario nel panorama nazionale ed internazionale.

Nel corso dell’incontro si discuterà dell’organizzazione del sistema produttivo, di ammodernamento infrastrutturale e dell’inserimento dell’area solofrana tra le aree ZES irpine. Ricordiamo che solo due settimane fa, sempre in riferimento all’area industriale di Solofra, si è concluso l’iter per l’approvazione della variante planimetrica al Piano Regolatore del Consorzio ed il cambio di destinazione d’uso delle aree ex Map ed ex Juliani. L’incontro di giovedì si terrà presso il Centro Servizi ASI di Solofra.