"Fondi Zes e PNRR sono occasione imperdibile. Novolegno, vicina la svolta" Il presidente Asi Pasquale Pisano traccia lo stato di salute dell'economia irpina

“Grandi opportunità di investimenti con le Zes anche in Irpinia, i fondi del Pnrr sono un'occasione imperdibile”.

Il numero uno del Consorzio industriale Asi Pasquale Pisano fa il punto dopo un anno di presidenza e indica la rotta per le tre zone economiche speciali in provincia di Avellino: Pianodardine, Valle Ufita e Calaggio.

“Per gli imprenditori ci sono a disposizione innanzitutto 250 milioni per tutto il Mezzogiorno. Se a questo aggiungiamo gli sgravi fiscali e in particolare il credito d'imposta su attrezzature e capannoni, si capisce che abbiamo di fronte un'occasione più unica che rara per rilanciare il nostro territorio che non possiamo farci scappare”.

Altro obiettivo è quello di riportare l'Irpinia al centro di un grande progetto di trasporto su ferro e anche su questo l'Asi prova a fare la propria parte, sollecitata da alcuni imprenditori per ripristinare il Raccordo ferroviario di Pianodardine, che potrebbe essere strategico a servizio dell'elettrificvazione con Salerno.

Infine Pisano sottolinea come ci sia un certo fermento da parte di alcuni imprenditori di Pianodardine per acquisire l'ex Novolegno.

“Abbiamo diverse manifestazioni di interesse per rilevare lo stabilimento di Arcella, una in particolare vorrebbe rilevare l'intea fabbrica. Abbiamo trasferito tutta la documentazione all'assessore regionale alle Attività produttive Marchiello e al Mise: la svolta potrebbe essere vicina”.