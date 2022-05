Distretto conciario di Solofra, Cgil e Cisl chiedono un patto istituzionale Le organizzazioni sindacali di rilanciano la sfida ai candidati alle amministrative del 12 giugno

Il 12 Giugno si terranno le elezioni per rinnovare le amministrazioni Comunali. Le Organizzazioni Sindacali intendono indicare ai candidati sindaci, ai partiti, alle forze politiche e alle liste civiche, i temi e gli impegni programmatici che ritengono prioritari per dare risposte concrete al territorio. Riteniamo necessario che gli impegni programmatici, sui temi che di seguito indichiamo, si concretizzino nel mandato amministrativo, durante il quale proseguirà anche con le nuove amministrazioni la consueta attività di contrattazione sociale come proposta e confronto, utile strumento di partecipazione e di promozione sociale.

Il documento raggruppa le tematiche preminenti dell'attività di contrattazione sociale che dovrà confrontarsi con le scelte delle Amministrazioni, ma anche tenendo conto della politica economica del Governo e di tutti i provvedimenti straordinari che sono stati approvati per far fronte all'emergenza che ha investito il nostro Paese e delle risorse straordinarie che arriveranno dall'Europa attraverso il Recovery Fund. Le organizzazioni sindacali dopo la consegna del documento ai candidati sindaci, annunciano l’organizzazione di un evento aperto a tutti per avere un confronto diretto sui temi elencati.

Organizzazione amministrativa

Amministrazione collegiale. Creazione di DIPARTIMENTI con competenze di supporto agli assessori e delegati delle aree tematiche cruciali: Transizione Ecologica e ottimizzazione della raccolta differenziata e della gestione delle aree a verde; Attività Produttive, rapporti con Consorzio ASI e pianificazione PRT ASI; Urbanistica, Mobilità e Sicurezza del territorio; Sanità, Politiche Sociali e Coesione Territoriale; Bilancio e Gestione società Partecipate; Fondi PNRR/Programmazione e progettazione dei Lavori Pubblici.

Ciclo integrato delle acque

L’Acqua bene comune e gestione in house del sistema idrico civile. Garantire una gestione efficiente, efficace e sicura; Installazione delle Casette per l’Acqua; Riordino del sistema idrico industriale. L’ammodernamento, la rifunzionalizzazione e la messa in esercizio dell’acquedotto industriale con i relativi serbatoi e pozzi Consolazione e Selvapiana (utilizzando se necessario i filtri a carboni attivi) garantirebbero autonomia idrica alle attività produttive e acqua sicura alla popolazione; Ammodernamento della rete fognaria industriale con separazione dalla rete delle acque bianche, gestione della depurazione industriale.

Polo ambientale del distretto

Il principio per cui “lo scarto diventa risorsa” (Economia Circolare) deve essere correlato ad una gestione trasparente dei potenziali progetti presentati nell’ambito del PNRR. La gestione dei rifiuti può produrre risorsa e ricchezza se a beneficiarne è la collettività.

Polo di sviluppo distrettuale

Attivazione Area di Crisi Complessa; Inserimento nelle Aree ZES: progetti e prospettive; Valorizzazione Isiss “sezione Concia”; Accordi di Filiera della Concia: valorizzazione e tutela di tutta la filiera; Centro ASI – Dogana: utilità e partecipazione, i cardini di un centro servizi per le attività produttive e per i cittadini.

Ospedale/Politiche sociali

Premesso l’importanza della riapertura dell’ospedale di Solofra e del Pronto Soccorso per l’intero distratto, è altresì necessario godere di un Polo Universitario della Medicina del Lavoro. Accordo con RFI per prevedere la fermata ferroviaria “Ospedale Landolfi”. Sostenere un accordo quadro con il dipartimento di Medicina con l’università di Salerno.

Contratto istituzionale di sviluppo - Cis

Strumento per valorizzare il territorio e garantire fondi per progettare opere ritenute strategiche e che devono andare su tre grandi aree d’azione Ambiente, Rigenerazione Sociale ed Urbana, Cultura. Accordo tra Amministrazioni Centrali, quelle Regionali e Locali e Soggetti Attuatori.

Rione Toppolo - Recupero e riutilizzo

Progetto integrato di ricostruzione: Parco Fluviale – Attività Sportivo-Ricreative.

Aree ATS (Ex Map ed Ex Juliani)

POLO LOGISTICO E FERROVIARIO nell’area della ex MAP; POLO SPECIALISTICO DI MECCANICA E CHIMICA (accordo UNISA) nell’area della ex Juliani.

Sir e falda contaminata

Completamento delle indagini preliminari, seguire i piani di caratterizzazione approvati e in Corso e le eventuali bonifiche degli ex SIN del Bacino Idrografico del Fiume Sarno. Dopo una fase relativamente lunga di attesa, avviare il piano di caratterizzazione della falda contaminata dal Tetracloroetilene.

Illuminazione pubblica

Efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione sia in area urbana che in area industriale.

Cava Turci

Assicurare in tempi brevi il completamento dei lavori di ricomposizione ambientale e rinaturalizzazione dell’area di cava.