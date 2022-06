Fiera di Venticano, boom di visitatori nella seconda giornata Oltre 25mila presenze tra gli stand

Volge al termine con un bilancio ampiamente positivo la seconda giornata della Fiera Campionaria di Venticano con un vero e proprio boom di visitatori, oltre 25mila a poco meno di un’ora dalla chiusura dei botteghini.

Una giornata in fiera densa di appuntamenti sin dalle prime ore del mattino con i centauri dell’Associazione Valle dell’Ufita in Moto, del Presidente Rocco Minichiello, fino al Convegno “Agrifood: tra innovazione e creazione di valore per il consumatore” che ha visto la partecipazione del dott. Antonio Limone, Direttore dell’Istituto zooprofilattico, della dott.ssa Maria Elena Napodano, Presidente slow food condotta di Avellino, la dott.ssa Teresa Bruno, Presidente del Consorzio tutela vini d’Irpinia, la dott.ssa Carmela Cerrone di Slow Food, il dott. Roberto Mazzei di Coldiretti, il dott. Michele Masuccio, della Confederazione Italiana Agricoltori di Avellino e il dott. Antonio Caputo, Direttore di Confagricoltura Avellino.

Siamo davvero felici degli ottimi risultati di questa giornata – dichiara il Presidente Ciarcia – che, di colpo, ci riporta al periodo pre covid. Se la giornata, infatti, può definirsi torrida dal punto di vista climatico – continua Emanuela – è stata deflagrante per il numero delle presenze registrate, che confermano la solidità di un evento che ha, immediatamente, ripreso a fare registrare record su record.

Sale l’attesa, intanto, per il Convegno di domani alle ore 17,30 nella Sala conferenze del Quartiere Fieristico. Sul tema “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra adempimenti normativi e diffusione di una cultura di settore” si confronteranno l’Ing. Pasquale Addonizio, dell’Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca dell’INAIL di Napoli, il dott. Giuseppe Santoro, Direttore dell’Unità di controllo della sicurezza dell’ASL di Avellino e il dott. Enzo Varricchio, Presidente regionale ANIAS e Segretario interprovinciale CEPI.