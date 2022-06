Venticano, ancora tanti appuntamenti in Fiera. Domani la chiusura Nell'ultima giornata stand aperti fino alle 22

Ancora una giornata ricca di appuntamenti quella di oggi alla Fiera Campionaria di Venticano. A cominciare dai benefici della mela Annurca e dall’Aglianico, in grado di fermare l’invecchiamento, fino alla Masterclass sui vini irpini, presso il padiglione Me’Gusta, a cura della sommelier Floriana Giardino.

Un vero e proprio successo, dopo il Convegno dedicato alla “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che ha visto la partecipazione dell’ing. Pasquale Addonizio (Direttore Unità Operativa di Certificazione, Verifica e Ricerca dell’INAIL), il dott. Giuseppe Santoro (Direttore Unità di controllo ASL di Avellino) e il dott. Enzo Varricchio (presidente regionale ANIAS e Segretario Interprovinciale CEPI).

La 43esima edizione della Campionaria di Venticano è stata animata, anche, da quattro giorni di eventi tematici e momenti dedicati all’enogastronomia e non solo, con un unico grande messaggio “Mangiare sano. Vivere bene”. Un'edizione eccezionalmente estiva che in questi giorni, di sicuro, non ha vissuto l’antica “calca” dei corridoi dei padiglioni, nei quali sono esposti più di 200 brand, ma che certamente rappresenta uno straordinario momento di ripartenza per l'economia delle Aree interne della Campania e del Mezzogiorno tutto.

Siamo davvero soddisfatti - ha dichiarato la presidente Emanuela Ciarcia. Le belle giornate di sole, questo costante e ordinato afflusso di pubblico dal mattino fino a sera, la riscoperta dei padiglioni e le tante novità di questa edizione insieme ai profumi, ai sapori e ai colori del Padiglione Me’Gusta: non poteva andare in modo migliore la prima edizione post Covid della Fiera di Venticano che ha fatto riscoprire, dopo tre anni di assenza - ha concluso Ciarcia - il desiderio di assaporare le mille proposte di una fiera sempre uguale e, al tempo stesso, sempre così diversa.

Domani ultimo giorno di Fiera. Per la chiusura della kermesse previsto l'orario continuato, a partire dalle ore 9:00, fino alla chiusura degli stand prevista per le ore 22:00