Ato Rifiuti, domani in Consiglio d’ambito la bozza di Statuto per la newco Appuntamento presso la sede di collina Liguorini

È in programma domani, sabato 4 febbraio 2023, presso la sede di collina Liguorini, una doppia seduta del Consiglio d’Ambito dell’Ato rifiuti.

Alle 15 e 30, la convocazione in seduta ordinaria prevede, all’ordine del giorno, “l’approvazione della relazione ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 201 del 23 dicembre 2022, nonché del Piano Economico Finanziario previsto al comma 4 dell’ex articolo 17 dello stesso Decreto legislativo per la Scelta della modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

Al termine dei lavori, il consiglio si riunirà, stavolta in modalità d’urgenza, per discutere di un unico argomento all’ordine del giorno: “Esame e Approvazione della bozza di Statuto della costituenda società per la gestione in house providing del ciclo integrato dei rifiuti urbani”.