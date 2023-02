Industria Italiana Autobus, Ricciardi (Pd): Riportiamo vertenza al ministero Pronta una interrogazione parlamentare al ministro Urso

"Sono vicino ai lavoratori della Industria Italiana Autobus, legittimamente preoccupati per le difficoltà dell'azienda che rischiano di mettere in pericolo la continuità produttiva e occupazionale. E' necessario mettere in campo tutte le azioni necessarie per salvaguardare il percorso costruito in questi anni e rilanciare la società". Così Toni Ricciardi, deputato irpino del PD che annuncia: "Depositerò nelle prossime ore un'interrogazione al Ministro Urso per sapere quali iniziative urgenti intenda adottare per tutelare i lavoratori e rilanciare l'attività produttiva. È urgente riportare la vertenza al tavolo ministeriale che deve essere prontamente convocato.

Il Sud ha bisogno di essere sostenuto, tutto il contrario di quello che sta facendo il governo. Almeno mostri impegno nel provare a salvare una realtà che genera occupazione. Si metta in campo ogni iniziativa possibile per non arrivare alla morte dello stabilimento".