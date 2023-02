Avellino, multe: il comune rottama le cartelle fino a 1000 euro dal 2000 al 2015 Il provvedimento in giunta anche per i tributi

Il Comune di Avellino ha aderito alla misura nazionale che prevede lo stralcio dei carichi iscritti a ruolo fino a 1000 euro. Si tratta di quelle cartelle affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2015.

L’ente di Palazzo di Città, come la legge prevede, farà risparmiare al cittadino le quote relative agli interessi ed alle sanzioni, per i carichi tributari, ed ai soli interessi, per le multe. Importi spesso molto corposi, anche in considerazione della vetustà delle cartelle.

Il provvedimento adottato dalla giunta va nell’ottica di alleggerire la pressione sui contribuenti, agevolandoli a pagare i tributi locali, e dunque migliorare ancora le performance dell’ente sulla riscossione, già schizzate in alto negli ultimi 3 anni.

Come viene precisato nella delibera, questa misura non impatterà sul bilancio del Comune, né sui suoi equilibri finanziari.