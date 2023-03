Rifiuti, dimezzata la tariffa sull'umido: risparmio di 7 milioni di euro L'annuncio di IrpiniAmbiente. Riattivata anche la seconda linea dello Stir

Riduzione del 50 per cento della tariffa sulla frazione umida con un risparmio in due anni e mezzo di 7 milioni di euro per la comunità irpina. In un contesto di caos e incertezza sul fronte rifiuti ad Avellino, arriva da Irpiniambiente una buona notizia, quasi un lascito per la newco che dovrebbe sorgere con l'Ato.

"Irpiniambiente - spiega il presidente della Provincia Buonopane - pagava per questo servizio 200 euro a tonnellata, 35mila all'anno. Siamo stati in grado di dimezzare la spesa, questo significa che i comuni e quindi le famiglie pagheranno intorno ai 100 euro. Ciò porterà ad un risparmio di 7 milioni di euro nel giro di due anni".

Un altro importante risultato ottenuto riguarda l'intervento alla seconda linea dello stir di Pianodardine: "Da tempo - continua Buonopane - funzionava solo una linea e occorreva un intervento di adeguamento per la messa in esercizio, che per molto tempo non è stata fatta portando alla perdita di una commessa di 2 milioni di euro all'anno".

"Stiamo portando avanti - aggiunge l'Amministratore Unico Claudio Crivaro - anche altri progetti di ammodernamento dello Stir per renderlo più efficiente dal punto di vista energetico".