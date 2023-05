Stellantis, 630.000 motori confermati a Pratola Serra: "Pronti al rilancio" Svolta produttiva per gli investimenti al Sud

La maggioranza del "Comitato Esecutivo" (Fismic-Uglm) dopo l’incontro con la Direzione Aziendale sulle questioni relative alla chiusura estiva, hanno colto l’occasione per discutere ed apprezzare le dichiarazioni del Presidente Elkann che dalle pagine de "Il Mattino" conferma il rilancio degli investimenti al sud ed in particolare la svolta produttiva per Stellantis di Pratola Serra con la conferma della missione produttiva e la produzione di 630Mila motori di ultima generazione che porteranno alla piena occupazione dei 1600 dipendenti.

Le RSA di Fismic ed Uglm esprimono apprezzamento e condivisione per le dichiarazioni del Presidente Elkann che conferma la bontà delle scelte fatte in passato con la sottoscrizione del contratto ex FIAT(CCSL).