Vertenza Denso: "Nessuna schiarita. Appello al Vescovo e al Prefetto" Sit-in in piazza Libertà degli ex dipendenti della fabbrica di Pianodardine

In piazza Libertà un sit-in degli ex operai della Denso di Pianodardine. I 21 lavoratori aspettano ancora una schiarita sul loro futuro occupazionale e non si fidano delle promesse dei sindacati.

“Non si è visto ancora nulla rispetto all'accordo stipulato con l'azienda un mese fa, nella sede di Confindustria. Siamo ancora senza lavoro, tanti di noi hanno famiglie monoreddito e così non possiamo andare avanti – spiega Patrizio Picariello - Abbiamo chiesto più volte un tavolo istituzionale, abbiamo sollecitato il sindaco, il presidente della Provincia e chiunque potesse aiutarci a risolvere questa situazione, perché siamo davvero in difficoltà. Avevamo costruito delle famiglie perché avevamo creduto nella nostra stabilizzazione dopo tre anni".

"Noi vogliamo solo lavorare – ha aggiunto Sergio Trezza - La Denso è una multinazionale e non possono essere un problema 10 posti di lavoro. Dal Vescovo al presidente della Regione Campania e a tutte le forze politiche, gli operai Denso sono pronti a chiedere aiuto a chiunque".

Al termine del sit-in il Vicario generale della Diocesi di Avellino, Pasquale Iannuzzo, si è assunto l'impegno di organizzare un incontro con il vescovo Arturo Aiello.