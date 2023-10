Asidep e rifiuti, le preoccupazioni del sindacato e il pressing sul Prefetto In ballo ci sono le ricadute occupazionali dei due settori

Asidep e rifiuti in Irpinia, le incognite continuano ad agitare i sindacati. Se è vero che sulla depurazione industriale qualcosa si muove dopo il tavolo di venerdì in Prefettura, restano ancora tante le incertezze su come far proseguire il servizio in provincia di Avellino.

“Domani inizia una settimana cruciale – spiega Giuseppe Zaolino, segretario Fismic, “In assemblea valuteremo la proposta di Irpiniambiente per il subentro, poi ci confronteremo con i curatori fallimentari e successivamente il Prefetto, ci vado auto perchè ho poca fiducia nella politica ma esistono buone probabilità di arrivare ad una soluzione positiva e ringrazio pubblicamente il Prefetto per la sua mediazione”.

L'affaire rifiuti è un altra spina nel fianco delle organizzazioni sindacali. Sul piatto delle contrattazioni c'è la salvaguardia dei livelli occupazionali nel passaggio da Irpiniambiente al privato, alla De Vizia.

“Ci siamo sempre battuti per evitare lo “spezzatino” del servizio, purtroppo così non è stato e adesso ognuno si prenderà le proprie responsabilità - aggiunge Zaolino - Quando c'è uno "spezzatino" la prima cosa che si tocca sono proprio la tenuta occupazionale”.