Aerospaziale, Omi compie 40 anni: arriva il ministro Piantedosi in Irpinia Sviluppo e aree interne: il traguardo della Omi: l'evento lunedì 11 novembre

Omi spegne 40 candeline. I festeggiamenti si svolgeranno Lunedì 13 Novembre presso la sede di Vallata a partire dalle ore 11. Parteciperanno come ospiti Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno; Pietro Paolo Traverso, Capo 1° reparto Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità; Angelo Pansini, General Management Business & Operations, Chief of Staff Leonardo; Mario Balzanelli, Presidente SIS 118. Farà gli onori di casa Aquilino Carlo Villano, Amministratore di OMI.



Un traguardo importante, degno di una grande azienda che ha fatto la storia nel settore aerospaziale e della difesa con clienti nazionali ed esteri.



OMI vanta un consolidato rapporto di collaborazione con i principali Prime Contractor del settore, tra cui Leonardo, Boeing, Airbus e Lockheed Martin, come fornitore di aerostrutture e attrezzature di supporto aeronautico di grandi e complesse dimensioni. Con i due stabilimenti produttivi nella “Zona Industriale di Calaggio” di Lacedonia e i due stabilimenti produttivi nella Zona Industriale di Vallata, nel Sud Italia, OMI conta una superficie lavorativa complessiva di oltre 20.000 mq e una forza lavoro di circa 150 dipendenti. OMI offre un'offerta tecnologica completa e verticalizzata di servizi e prodotti tra cui progettazione e sviluppo, produzione, trattamenti superficiali, qualifiche e test funzionali. Grazie alle diverse tecnologie e prodotti proprietari sviluppati, alle certificazioni ottenute nei settori aeronautico e della difesa, alla produzione avanzata e grazie ai nostri talenti, OMI si propone come GLOBAL TIER 1 PARTNER dei PRIME CIVIL AND DEFENCE CONTRACTORS.



Per festeggiare questo importante compleanno, Omi ha ideato un logo speciale dedicato all’anniversario, e una serie di video che ripercorreranno la storia e le emozioni che hanno guidato questa realtà dagli albori fino ai giorni nostri. L’incontro avrà come moderatore il direttore di Ottochannel tv, Pierluigi Melillo.