Villano: "Coraggio e volontà. Così ho portato l'aerospaziale in Irpinia" Aquilino Carlo Villano, fondatore Omi: 40 anni di storia nata grazie alla legge 219 del 1981

La Omi 40 anni dopo, tra passato e futuro. Festa grande questa mattina nello stabilimento di Vallata, uno dei 4 in cui Aquilino Carlo Villano e i suoi figli hanno saputo rendere l'Irpinia leader nel comparto aerospaziale, per i 4 decenni di impresa. Oggi a Vallata sono arrivati numerosi sindaci e istituzioni, parthner economici internazionali e il ministro Piantedosi per raccontare un sogno diventato solida realtà, e che oggi conta quasi 200 lavoratori. "La Omi è nata grazie ad una politica illuminata, che intuì la grandezza di un progetto: fare industria nell'area del cratere, creare indotto e sviluppo nell'area martoriata dal sisma del 1980. - spiega emozionato il fondatore della Omi, Aquilino Carlo Villano -. E così grazie alla legge 219 del 1981 nacque questa realtà. All'inizio contava solo 8 dipendenti. Coraggiosamente decisi di lasciare la Fiat è iniziare questa straordinaria avventura. Ero un funzionario della Fiat. Decisi di lasciare tutto e creare qualcosa di mio, una impresa per guardare al futuro. Oggi posso raccontare una vita piena di sfide, sacrifici e straordianarie soddisfazioni. Grazie alla mia famiglia, che è stata sempre la mia forza, oggi Omi è una realtà leader importante, che garantisce lavoro, occupazione a tanti giovani del territorio. Come azienda abbiamo puntato molto sulla formazione di alta specialità. Le maestranze sonotutte del posto. Li abbiamo formati, trasmettendo anche cultura iondistriale in un territorio a vocazione agricola e pastorale. Bisogna avere coraggio e soffrire per avere i risultati. Questo territorio è meravigliosamente fiero. La ricerca, ne sono certo, grazie anche al lavoro dei miei tre figli: Maria Grazia, Pasquale e Andrea, ci consentirà di crescere, assumere e migliorare.

Alla politica chiedo infrastruture, scuole e servizi. Alla nuova classe di imprenditori suggerisco di avere coraggio, capacità di sacrificio e voglia di dare alla propria comunità".