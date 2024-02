Vertenza IIA, il grido d'allarme degli operai arriva al Comune di Bologna Prossimo appuntamento: sciopero con manifestazione il 9 febbraio a Roma

Oggi nella Piazza coperta di Sala Borsa la vertenza di IIA ha parlato alla città e alle istituzioni locali. La vicenda di IIA è un paradosso: una azienda di proprietà pubblica che produce un bene necessario alla transizione ecologica e al benessere collettivo non è messa nelle condizioni di produrre e rischia di chiudere.

Alla presenza del Sindaco Matteo Lepore e dell’Assessore Regionale con delega al lavoro Vincenzo Colla, abbiamo ribadito che il coinvolgimento delle istituzioni è fondamentale per trovare una soluzione al Tavolo Ministeriale e che non accetteremo che le decisioni sul futuro di IIA vengano prese alle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori.

Con le studentesse e gli studenti di Fridays For Future - Bologna continueremo la lotta per la giustizia climatica, per il futuro industriale del nostro territorio e per ripensare insieme la sua possibilità e capacità di trasformare il sistema di mobilità collettivo e la sostenibilità ambientale e sociale del trasporto pubblico.

Prossimo appuntamento: sciopero con manifestazione il 9 Febbraio a Roma presso la sede del Ministero per chiudere l’immediata convocazione del Tavolo e contrastare ogni tentativo di operazioni speculative che mettano a rischio l’occupazione negli stabilimenti.