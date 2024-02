IIA, sindacati e istituzioni in coro: "Giù le mani dall'ex Irisbus" Giovedì consiglio provinciale a Flumeri, venerdì lo sciopero a Roma

Si addensano nubi sul futuro di Industria Italiana. Autobus e l'Irpinia si mobilita domani in consiglio comunale a Grottaminarda. Giovedì consiglio provinciale a Flumeri. Venerdì sciopero al Ministero del Made in Italy. Sindacati e istituzioni dicono no alla svendita al gruppo Seri.

“Questo gruppo è inadeguato a poter gestire una produzione importante come quella dei pullman - tuona Giuseppe Morsa, della FIOM - Abbiamo organizzato due pullman che partiranno da da Flumeri. Un pullman partirà da Bologna. Saremo circa 200 lavoratori sotto il Ministero a rivendicare soprattutto lavoro e sviluppo. Io vorrei che fosse chiaro i lavoratori hanno dimostrato impegno e soprattutto visione rispetto a questa delicata vertenza. Ci aspettiamo altrettanta attenzione da parte del Ministero dello Sviluppo”.

Dall'ente Provincia un sostegno tangibile con il parlamentino di Palazzo Caracciolo che si riunirà a Flumeri - aggiunge la consigliera provinciale Emanuela Pericolo - Sarà redatto un documento con i sindacati per andare in pressing su Regione e Governo. “Difendere l'Irpinia, questa è la nostra volontà, difendere il nostro territorio. Come lo facciamo? Attraverso questo Consiglio provinciale in sede a Flumeri, proprio nell'Industria Italiana Autobus per dare il nostro supporto ai sindacati e ai lavoratori che hanno costruito negli anni questa eccellenza irpina”.