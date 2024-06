Avellino, al Moscati sos personale: "Mancano 55 infermieri e 100 Oss" La nota del Nursind

"Da mesi il NurSind denuncia la carenza di personale infermieristico e socio-sanitario in molte Unità Operative dell'AORN Moscati. Nel recente PTFP 2022/2024, deliberato dall'Azienda, a causa del tetto di spesa del personale imposto dalla normativa nazionale, si riscontra un sottodimensionamento di 55 infermieri e 100 operatori socio-sanitari rispetto ai parametri di calcolo indicati dal DGRC n. 190/2023.

Va inoltre sottolineato come la scelta di non procedere alle sostituzioni di personale assente dal servizio per lunghi periodi (congedi di maternità, congedi straordinari L.104/1992, infortuni, ecc.) abbia determinato un aggravamento della predetta carenza di operatori sanitari. A ciò si associa una discutibile distribuzione del personale nelle varie UU.OO., che ha generato, in questi anni, un sovrannumero di infermieri e OSS in alcune realtà organizzative e palesi carenze in altre.

La soluzione non può essere quella di spremere il personale in servizio, il quale è costretto, in molteplici casi, a svolgere un elevato numero di turni di straordinario. Attualmente non è concepibile che si sia arrivati nel periodo estivo a dover fronteggiare una situazione divenuta ormai critica.

Accogliamo tuttavia con positività, anche se in ritardo, l'eventuale attivazione di un gruppo di lavoro aziendale che avrà il compito di verificare la distribuzione delle dotazioni organiche nelle varie Unità Operative, in concomitanza dell'operatività, a breve, del nuovo Dirigente delle Professioni Sanitarie.

Attendiamo l'adozione di soluzioni organizzative da parte della Direzione Strategica, finalizzate ad arginare con urgenza i vuoti d'organico in molteplici Unità Operative. L'Azienda è chiamata a rivedere le proprie politiche di gestione del personale, considerando soluzioni che permettano di affrontare in modo efficace e sostenibile la carenza di personale.

Gli infermieri sono parte integrante del sistema sanitario e della cura dei pazienti e, senza di loro, la qualità dei servizi forniti risulta notevolmente compromessa.". Così in una nota il Nursind.