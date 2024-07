Nuove assunzioni al Piano di Zona A4, Morsa: attendiamo una convocazione L'affondo di Licia Morsa (Fp Cgil Avellino)

I sindacati intervengono sulla notizia dei 38 nuovi posti di lavoro (a tempo determinato, per 36 mesi) messi a bando dal Consorzio dei servizi sociali Avellino 04: “Un incontro con il dottor Adolfo De Rosa, nuovo direttore del Consorzio servizi sociali del Piano di Zona di Avellino Ambito A4 è quello che ha richiesto svariate volte la segretaria generale della Fp Cgil Avellino, Licia Morsa e la segretaria di settore Adele Giro. Sono mesi che attendiamo una convocazione”.

“Riteniamo – aggiunge Morsa – non più rinviabile l’avvio di un percorso di riorganizzazione funzionale dell’Azienda, che sia in grado di garantire i servizi necessari a fronteggiare le criticità sociali del territorio di riferimento. Ma, non pensi il direttore De Rosa di poter non tener conto delle basilari regole di buone relazioni sindacali. Le scelte precipitose ed unilaterali non sono mai state conduttrici di buone pratiche”.

“E’ necessario condividere il percorso che il nuovo direttore intende intraprendere per la definizione dell’organico provando a mettere in atto le procedure previste ai sensi del testo unico del pubblico impiego e ogni norma a tutela della tenuta occupazionale. Intanto si parta dall’esistente provando anche a tutelare le lavoratrici ed i lavoratori che a diverso titolo operano da anni sempre nel rispetto delle norme vigenti”.