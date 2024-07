Gubitosa: "De Vizia presidente Confindustria Campania, è un onore per l'Irpinia Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, deputato irpino Vicepresidente nazionale del Movimento 5 S

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Emilio De Vizia a Presidente di Confindustria Campania per il biennio 2024-2026. La sua nomina rappresenta un onore per Avellino e per tutta l’Irpinia, che in questo modo esprime un ruolo così prestigioso come il vertice degli industriali campani. De Vizia ha già dimostrato di essere in grado di farsi portatore e garante delle istanze delle nostre imprese da Presidente di Confindustria Avellino, così come ha provato la sua capacità di imprenditore sia ai vertici dell’impresa della sua famiglia, sia quando ha deciso di lasciare il gruppo per intraprendere un percorso imprenditoriale autonomo, che in pochi anni gli ha permesso di ottenere grandi successi. Sono sicuro che De Vizia saprà trasformare tutte queste esperienze nella capacità di guida di cui le nostre imprese necessitano per affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi anni, a partire dal rilancio dello sviluppo del nostro territorio e in particolare del suo tessuto produttivo. A Emilio De Vizia vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, sono ansioso di collaborare con lui per il bene della nostra terra”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, deputato irpino e Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.