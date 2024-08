Malzoni, pubblicata una nuova innovativa tecnica chirurgica L’attività scientifica e di ricerca del Malzoni Research Hospital non si ferma

L’attività scientifica e di ricerca del Malzoni Research Hospital non si ferma. Ultima pubblicazione su nuova tecnica totalmente laparoscopica (senza minilaparotomia di servizio) di doppia resezione intestinale con emicolectomia destra e resezione del sigma-retto con utilizzo della via transanale per estrazione dei segmenti resecati e per completamento della doppia anastomosi.

La tecnica sviluppata dall’equipe del Centro di Chirurgia Pelvica Avanzata ed Endometriosi del Malzoni Research Hospital consente di trattare pazienti con Endometriosi intestinale severa con stenosi serrata e si accompagna ad un decorso postoperatorio notevolmente migliore con ripresa funzionale più rapida e degenza media inferiore ai 4 giorni.