Bio Festival ad Ariano per la promozione delle eccellenze del territorio L'evento ad Ariano Irpino dal 13 al 15 settembre

Un evento per rilanciare il territorio ma non solo. Un'occasione per creare rete e sinergia tra i vari protagonisti della promozione del territorio. Questo l'obiettivo della manifestazione Ariano BioFestival, organizzato dal Biodistretto, che si terrà ad Ariano Irpino dal 13 al 15 settembre. L’occasione per rilanciare le eccellenze del nostro territorio arriva dal Biodistretto d’Irpinia in collaborazione con il Comune, il Gal Irpinia e la Regione Campania. “L'obiettivo è fare rete - spiega Andrea Melito, delegato comunale di Ariano al commercio e alle attività produttive- dobbiamo creare un indotto per promuovere al meglio i nostri prodotti ma anche il nostro territorio, dare il giusto valore alle eccellenze bio”.

“Riconosciuta a livello ministeriale e regionale, il Biodistretto dell’Irpinia riunisce le imprese irpine eccellenti dell’agroalimentare locale, produttrici di vini, olio, cereali e altri prodotti tipici, sottolinea Giovanni Maria Chieffo, Presidente del Gal Irpinia promotore del progetto. L’Ariano Biofestival d’Irpinia celebra nella Villa Comunale la qualità enogastronomica con un particolare appuntamento”