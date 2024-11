Zaolino: "Ciriaco Montella, uomo forte Fismic/Filcom al pastificio Armando" Il primo delegato della provincia di Avellino nella nuova categoria industriale

Il primo delegato della provincia di Avellino nella nuova categoria industriale della Fismic/Filcom è stato eletto alla De Matteis/Pastificio Armando.

Ciro Ciriaco Montella diventa il primo Rsu eletto nel settore degli alimentaristi nonostante gli ostacoli della concorrenza sindacale di categoria.

Montella dichiara un soddisfatto Zaolino segretario provinciale Fismic/Filcom merita un plauso speciale.

La sua caparbietà e la sua riconosciuta rappresentatività ha prodotto un risultato importante per l'organizzazione. Il ciclone Fismic/Filcom si allarga in nuovi settori. I lavoratori riconoscono nel nuovo modello rappresentato da noi in Irpinia un modo corretto e credibile di stare dalla parte dei lavoratori

lontani dalla politica e coerenti nel modo di fare.

A Ciro Ciriaco Montella ed alla squadra che ci ha sostenuto gli auguri e ringraziamenti non solo dal segretario Zaolino ma anche da parte di Roberto Di Maulo segretario generale nazionale