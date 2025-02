Avellino, Nursind: "Fondi per salario accessorio, l'Asl comunichi ai sindacati" La nota: infermieri tra i meno pagati di Europa, i fondi ci sono si usino. Dall'Asl poca trasparenza

"Il NurSind condanna l' assoluta assenza di trasparenza e di corretta trasmissione di informativa alle organizzazioni sindacali da parte dell' ASL di Avellino relativa alla gestione dei fondi per il finanziamento del salario accessorio dei dipendenti del comparto. La Regione Campania il 31 ottobre 2024 ha stanziato all' Azienda Sanitaria di via degli imbimbo 400mila euro di fondi statali per finanziare le prestazioni aggiuntive al personale infermieristico e tecnico di radiologia con la finalità di abbattere le liste di attesa e per contrastare la carenza di personale. Ad oggi l'ASL si è trincerata dietro ad un silenzio assurdo sull'utilizzo o meno di queste risorse economiche. A ciò si aggiunge l' incremento dell' indennità di pronto soccorso disposto dalla Regione con un decreto dirigenziale di novembre 2024. All' ASL di Avellino, per l' anno 2023, sono stati destinati 176mila euro che si aggiungono ai 104mila euro inizialmente stanziati con l'accordo regionale del 15 marzo 2023. Ad oggi l' ASL, a distanza di oltre 4 mesi, non ha ancora recepito il sopra citato decreto dirigenziale. Come organizzazione sindacale stigmatizziamo l' atteggiamento inaccettabile di questa Azienda che non comunica sull'utilizzo di questi fondi non trasmettendo alcuna informativa alle organizzazioni sindacali. I dipendenti del comparto, principalmente gli infermieri, sono coloro più danneggiati da questa situazione. In Italia gli infermieri percepiscono un salario tra i più bassi d'Europa, all' ASL di Avellino ci sono i fondi per incrementarlo ma forse per il Direttore Generale di via degli imbimbo non è una priorità quella di erogare al personale infermieristico fondi statali già assegnati alla sua azienda. Siamo pronti a farci sentire nelle sedi opportune". Così Michele Rosapane del Nursind e Romina Iannuzzi, segreteria territoriale Nursind.