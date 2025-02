Confesercenti: trasformazione digitale, ultimi giorni per partecipare al bando Da Avellino, l'appello di Giuseppe Marinelli

"L'innovazione tecnologica è una sfida strategica per il rilancio delle imprese del territorio, che ha anche un notevole impatto sociale. Le attività irpine debbono cogliere le opportunità che si presentano grazie alle agevolazioni pubbliche previste a questo scopo". Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“Fino al 18 febbraio – prosegue il dirigente dell'associazione di categoria – è possibile partecipare al bando pid-next di Unioncamere, per l'accesso a percorsi personalizzati di prima analisi (first assestment) e orientamento per supportare la trasformazione digitale, promossi dal polo di innovazione delle camere di commercio e realizzato dal punto impresa Irpinia Sannio”.

Il programma è finanziato con fondi del pnrrr - piano nazionale di ripresa e resilienza, che copriranno i costi dei servizi resi, da un minimo del 90%, per le medie imprese, e fino al 100% per le micro e piccole.

L'erogazione dei servizi alle attività ammesse avviene attraverso tre fasi: analisi personalizzata della maturità digitale, orientamento e innovazione, opportunità per le imprese.

La prima fase prevede il first assessment digitale ovvero un incontro in impresa con un addetto del Polo che svolgerà una prima analisi del livello di maturità digitale, degli obiettivi dell'azienda e dei fabbisogni tecnologici necessari al loro raggiungimento.

Nella seconda le imprese ricevono un report che raccoglie gli esiti del primo incontro e suggerisce i partner con cui l’impresa può proseguire il proprio cammino di digitalizzazione, segnalando eventuali possibilità di finanziamento ulteriori che potrebbero essere utilizzate.

Nell'ultima Pid-Next apre la strada al trasferimento tecnologico e all'accesso a un network di partner pubblici e privati mirato sulle esigenze dell'impresa.

Il bando e le documentazioni per partecipare sono riportati sul sito web istituzionale di Unioncamere, all'indirizzo https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/pid-next.

Il punto impresa digitale della camera di commercio irpinia Sannio fornisce l'assistenza necessaria agli operatori interessati.