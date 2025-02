Menarini: Dopo Urso arriva De Luca, sindacati polemici "Permane una situazione di incertezza e, soprattutto, di nebulosità rispetto al piano industriale"

Dopo la recente visita del ministro Adolfo Urso, alla Menarini spa di Flumeri arriva il presidente Vincenzo De Luca, in occasione della presentazione del rinnovo della flotta della regione Campania. L'appuntamento con l'ad di Seri Industrial Vittorio Civitillo è fissato alle ore 10.30 nello stabilimento di Valle Ufita.

Sindacati polemici. Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM: "Molte nebbie sul piano industriale e sul nuovo assetto societario 10 Febbraio 2025 erano stati annunciati, e oggi confermati, 50 milioni di euro di investimenti da parte di Civitillo. Ma ancora non è chiaro come e quando verranno utilizzati. In ultimo, anche per quanto riguarda l’ingresso nell’assetto societario del gruppo cinese Geely, sussistono ancora elementi di indeterminatezza. L’azienda ha affermato che l’accordo vincolante è stato siglato, ma non ancora gli accordi commerciali. Questo sta determinando una situazione ancora di incertezza e, soprattutto, di nebulosità rispetto al piano industriale".