De Luca consegna 63 nuovi bus all'Air: questa fabbrica è la nostra Fiat I nuovi mezzi targati Menarini sono stati consegnati questa mattina

Nuovi di zecca e pronti ad andare a completare il nuovo comparto di mezzi su gomma. Questa mattina, presso lo stabilimento Menarini di Flumeri, il presidente Vincenzo De Luca ha consegnato all'Air Campania, 63 nuovi autobus acquistati nell'ambito del grande piano di rinnovamento e rafforzamento del trasporto pubblico locale dalla Regione. Con questi ultimi, salgono a 1500 i nuovi mezzi messi in esercizio sulle strade della Campania.

“Il programma di investimento che abbiamo messo in piedi è il più vasto che abbia messo in piedi qualunque regione in Italia. Quando ci siamo insediati eravamo sotto zero e con conti in rosso ovunque. Quello che è avvenuto in Campania è un miracolo. Sfidiamo chiunque a dire il contrario.

Quando arrivammo tutta la produzione di autobus si stava orientando verso la Turchia, e grazie agli investimenti abbiamo evitato che si completasse questo disastro. Uno degli elementi di grande soddisfazione che abbiamo oggi, dunque, è il lavoro. E questa fabbrica è salva grazie alla Regione Campania, alla nostra programmazione. Questo stabilimento rappresenta la nostra Fiat, la nostra Mirafiori”