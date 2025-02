Menarini-De Vizia, il Prc: "Sostegno ai lavoratori addetti alle pulizie" La nota stampa

"Il presidio convocato nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali CGIL Filcams e UIL trasporti Avellino - Benevento davanti ai cancelli della ex I.I.A. oggi Menarini, per difendere l'occupazione degli otto lavoratori addetti alle pulizie licenziati in seguito alla rescissione del contratto con la società De Vizia Transfer, è giusto e sacrosanto. Uno stabilimento in fase di rilancio produttivo che addirittura promette nuove assunzioni non può ignorare la sorte di questi lavoratori, se il rilancio dell'azienda parte dai licenziamenti e dai tagli al personale la prospettiva è preoccupante e da rilanciare sarà sicuramente la stagione delle lotte. Occorre in primis congelare le lettere di licenziamento e ricollocare gli operai prevedendo l'assunzione diretta in caso di internalizzazione del servizio oppure la presa in forza se si intende affidare l'incarico ad altra ditta, a parità di salario e diritti acquisiti. Rifondazione Comunista è pronta a sostenere ogni iniziativa di lotta futura". Così il Partito Della Rifondazione Comunista - federazione Irpina con Arturo Bonito Segretario Provinciale e Tony Della Pia responsabile provinciale Dipartimento Lavoro in una nota stampa".