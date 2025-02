Ex lavoratori Fib Sud e Denso, i sindacati: "Occorre il ricollocamento" Incontro in Prefettura ad Avellino con i rappresentanti di Menarini

Vertenza dei lavoratori in capo alla Fib Sud e alla Denso, sigle sindacali in Prefettura ad Avellino per esaminare la problematica del ricollocamento con i rappresentanti di Menarini Spa. "Il 6 marzo ci sarà un primo confronto e vogliamo un percorso con i lavoratori. - ha affermato il segretario di FISMIC-CONFSAL Avellino, Giuseppe Zaolino - Ci sono due obiettivi, uno occupazionale per agevolare persone che hanno perso il posto di lavoro e sono circa 30, il secondo è un percorso per aumentare i salari dei lavoratori di Flumeri che sono stati assunti con i minimi tabellari e soffrono della differenza della paga tra Bologna e Flumeri. Vogliamo stringere il cerchio e portare questi lavoratori in una condizione ottimale".

"Va centrata una soluzione dal punto di vista occupazionale"

"Il sindacato continuerà a chiedere e rivendicare una collocazione per questi lavoratori, maltrattati e discriminati dalla Denso. Non hanno avuto modo di stabilizzare la posizione nell'azienda. Proveremo a incalzare affinché possano trovare una soluzione dal punto di vista occupazionale": ha aggiunto il segretario responsabile di UILM-UIL Avellino-Benevento,Gaetano Altieri.

"Puntiamo a ridare uno slancio all'attività produttiva"

"Abbiamo chiesto che l'azienda si faccia carico dell'assunzione. È emerso il tema relativo alla condizione interna come l'aumento salariale e il riconoscimento di ulteriori diritti. - ha spiegato il segretario generale di FIOM-CGIL Avellino, Giuseppe Morsa - Rimane delicato il tema del programma produttivo, alle commesse, ai fornitori e al socio cinese. Non abbiamo ancora risposte. Per il giorno 6 è fissato un incontro in azienda attraverso un confronto con i lavoratori. Puntiamo a ridare uno slancio dell'attività produttiva di Flumeri".