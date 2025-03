Transizione Ecologica, per Stellantis buone notizie dall'Europa Finalmente l'Europa batte un colpo, dichiara Giuseppe Zaolino segretario della Fismic di Avellino

La decisione della Commissione Europea di proporre al Consiglio d'Europa, l'allungamento di altri due anni per evitare multe miliardarie in merito alla ‘’Transizione Ecologica’’ è per Stellantis di Pratola Serra una buona notizia.

"Finalmente l'Europa batte un colpo, dichiara Giuseppe Zaolino segretario della Fismic di Avellino. Nonostante tutte le difficoltà internazionali, la fabbrica da qualche settimana è tornata a pieno regime, azzerando la cassa integrazione e con previsioni di piena occupazione. Paradosso di questa fase continua Zaolino è la carenza d'organico che sta stressando il sistema produttivo".

Credo che sia opportuno aprire con l'Azienda una fase di confronto su questi temi anche per recuperare con l'insieme dei lavoratori un rapporto nuovo dopo, la delusione della perdita salariale sul premio. Altro tema ineludibile è il rapporto con le aziende dell'indotto che potrebbe comportare, una perdita occupazionale di decine di posti di lavoro.