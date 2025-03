Tutto pronto per il secondo congresso di Filca Cisl IrpiniaSannio "Particolare attenzione verrà posta sulla sicurezza e sulla qualificazione del lavoro"

È stato convocato il secondo congresso Filca Cisl IrpiniaSannio, in programma domani a Manocalzati. "La costituzione degli organismi in seno alla Federazione Sindacale e all’indicazione dei Delegati al Consiglio della Cisl IrpiniaSannio, la discussione delle politiche e azioni sindali , politiche del lavoro e della sicurezza, saranno il focus dei lavori congressuali. I lavori del congresso saranno incentrati pure sulla discussione con le parti industriali e datoriali, altre parti sociali e figure politico istituzionali dell’azione del Sindacato sui territori dell’Irpinia e del Sannio. - si legge nella nota - L’impegno di Giovanni Lo Russo, insieme ai colleghi, sarà quello di rendere sempre disponibili e concrete le tutele non solamente contrattuali ma l’autentica vicinanza e sostegno che la Filca Cisl ha sempre mostrato nella sua storia. Particolare attenzione verrà posta sulla sicurezza e sulla qualificazione del lavoro nella costruzioni con il contributo che verrà dato pure dagli enti bilaterali delle due province e con il ruolo che la Filca Cisl svolge all’interno di questi. La battaglia sulla sicurezza sarà svolta pure all’interno di tutti i protocolli che interesseranno gli enti pubblici e di controllo per rendere effettiva e reale sui grandi e piccoli cantieri la legalità e la massima mitigazione del rischio di infortunio. Su queste linee guida che troveranno operatività già da subito si muoverà l’azione sindacale della Filca Cisl IrpiniaSannio, in sinergia e di squadra con gli altri territori campani della Filca".