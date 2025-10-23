Stellantis, Fim-Cisl: "C'è un'ottima notizia per la fabbrica di Pratola Serra" Ulteriori volumi produttivi futuri in Irpinia

La Fim-Cisl ha tenuto oggi presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra un ciclo di assemblee, che ha visto la partecipazione del coordinatore nazionale Stefano Boschini, con la finalità di fornire comunicazioni in merito alla tutela del salario dei lavoratori e le risultanze del recente incontro svoltosi in sede ministeriale tra le 00.SS. e l'a.d.del gruppo Stellantis Antonio Filosa.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, la Fim-Cisl ha informato i dipendenti in merito alle iniziative messe in campo per il recupero degli scatti di anzianità retribuiti in busta paga che erano risultati erosi in seguito al passaggio dal vecchio inquadramento professionale ed il nuovo previsto nel C.C.S.l. mettendo a disposizione degli interessati il patrocinio dell'ufficio vertenze territoriale di cui si awale la Fim-Cisl.

Per quanto concerne il secondo punto, dalla relazione del coordinatore Boschini, si evince, al di là di un quadro di generale preoccupazione per la sorte degli stabilimenti Stellantis in Italia, una condizione di stabilità produttiva ed occupazionale per iI sito di Pratola Serra confortata dall'annuncio da parte dell'a .d. Filosa dell'awio di un progetto (per il quale non sono stati comunicati tempi certi di realizzazione) per un nuovo motore diesel talmente innovativo da consentire l'installazione di una tecnologia ibrida .

All'ottima notizia della conferma dei volumi produttivi si aggiunge la speranza di ulteriori volumi futuri se si decidesse di allocare in Irpinia le future produzioni.