Viaggiare in treno gratis per i Paesi dell'Unione Europea Andrea Centrella invita i giovani della provincia di Avellino

Dal 30 ottobre al 13 novembre 2025 sono aperte le candidature per partecipare a #DiscoverEU, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che offre ai diciottenni la possibilità di viaggiare gratuitamente in treno attraverso i Paesi dell’Unione Europea.

A diffondere la notizia, invitando i ragazzi del territorio di Avellino a cogliere questa straordinaria opportunità, è stato Andrea Centrella, consigliere comunale di San Michele di Serino e consigliere locale dell’Unione Europea.

L’iniziativa DiscoverEU si rivolge a tutti i giovani nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2007, che potranno candidarsi sul portale ufficiale youth.europa.eu/discovereu. I selezionati riceveranno un pass ferroviario gratuito che consentirà loro di visitare diversi Paesi europei per un periodo massimo di 30 giorni, tra marzo 2026 e maggio 2027.

“Invito tutti i giovani irpini – ha dichiarato Centrella – perché esperienze come questa arricchiscono non solo chi parte, ma anche le comunità da cui si proviene, portando nuove idee, entusiasmo e visione europea.”