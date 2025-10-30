Libretti e buoni postali: Avellino prima in Italia per numero di risparmiatori Il primato

Avellino è la prima provincia in Italia per numero di libretti e buoni pro-capite: con una media di 1,27 libretti e 2,48 buoni per ciascun abitante, la provincia irpina conferma il suo primato sulle 105 province italiane. Sempre con riferimento al dato pro capite, le prime 4 province in Italia sono campane: Avellino è seguita infatti da Salerno, Caserta e Napoli.

Inoltre, pur avendo una popolazione molto inferiore alle province che la precedono, Avellino risulta la settima provincia in Italia per numero di buoni in essere in Italia. Il contributo della provincia irpina è fondamentale perché l’intera Campania risulti la prima regione in Italia per il risparmio postale.

Il primato riguarda sia i libretti che i buoni, sia in termine di valore che di numero.

Per ciò che riguarda i libretti la Campania con 4milioni e 880 mila unità conta più del 15% del totale nazionale e oltre l’11% in termini di valore.

